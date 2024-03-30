Как всё начиналось Никита Хрущев – предтеча прорабов перестройки, и его роль в предательстве и уничтожении СССР

«На смену гениальных диктаторов неизменно приходят мерзавцы. В этом есть своя закономерность» (А. Эйнштейн) 5 апреля 2024 года исполнится 130 лет со дня рождения Никиты Хрущёва, а 14 октября этого года, на праздник Покрова Богородицы, исполнится 60 лет с даты, когда Президиум ЦК КПСС устранил от власти Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя совета министров СССР Н.
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