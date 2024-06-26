Денис Водопьянов принимает участие в XII межрегиональном совещании уполномоченных в Ярославле

С 24 по 26 июня 2024 года в Ярославле проходит ежегодное межрегиональное совещание уполномоченных. Бизнес-омбудсмены и эксперты в сфере защиты прав предпринимателей со всей страны уже в 12 раз собрались для того, чтобы обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и сформировать пакет предложений по улучшению условий ведения бизнеса в субъектах.