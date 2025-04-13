Михаил Развожаев: Сегодня в православном мире особый праздник — Вербное воскресенье

Сегодня в православном мире особый праздник — Вербное воскресенье. Этот день связан с евангельским событием — Входом Господним в Иерусалим, когда люди, узнав о чудесном воскрешении Лазаря, встречали Спасителя пальмовыми ветвями в знак уважения.
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