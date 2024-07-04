Metaratings: «Зенит» предлагал «Спартаку» включить Сергеева в сделку по Соболеву

«Зенит» и «Спартак» могли обменяться нападающими Иваном Сергеевым и Александром Соболевым. По информации Metaratings, «Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по переходу нападающего Александра Соболева своих игроков — Ивана Сергеева или Александра Коваленко.