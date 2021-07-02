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НАТО озвучил свои планы на Чёрное море

НАТО озвучил свои планы на Чёрное море

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

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