НАТО озвучил свои планы на Чёрное море

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.