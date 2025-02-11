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«Лосиная осень» на Колыме

«Лосиная осень» на Колыме

Рассказ Михаила Кречмара об охоте на самых больших лосей России. Что можно сказать об этой охоте? Для меня лично она была демонстрацией функционирования системы AR в варианте от «Союз-ТМ» в далеко не самых комфортных условиях колымской осени.

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