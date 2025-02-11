«Лосиная осень» на Колыме

Рассказ Михаила Кречмара об охоте на самых больших лосей России. Что можно сказать об этой охоте? Для меня лично она была демонстрацией функционирования системы AR в варианте от «Союз-ТМ» в далеко не самых комфортных условиях колымской осени.
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