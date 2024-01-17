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Новый Нижегородский

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Министр обороны Британии спрогнозировал войну с Россией, Китаем...

Министр обороны Британии спрогнозировал войну с Россией, Китаем...

Министр обороны Британии спрогнозировал войну с Россией, Китаем и Ираном через пять летВеликобритании и ее союзникам следует готовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через 5 лет, заявил глава минобороны королевства Грант Шэппс.

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