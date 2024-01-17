Министр обороны Британии спрогнозировал войну с Россией, Китаем и Ираном через пять летВеликобритании и ее союзникам следует готовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через 5 лет, заявил глава минобороны королевства Грант Шэппс.