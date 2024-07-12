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Пронедра

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Просто живительный эликсир – всего ложка на ведро, и до самых заморозков петунии в цветах

Просто живительный эликсир – всего ложка на ведро, и до самых заморозков петунии в цветах

Просто живительный эликсир – всего ложка на ведро, и до самых заморозков петунии в цветах Евгения КомароваПетунии, известные своими роскошными однолетними цветами, продолжают завоевывать сердца садоводов и цветоводов благодаря разнообразию сортов и обильному цветению на протяжении всего лета.

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