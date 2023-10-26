В Минфине допустили увеличение сборов по налогу на сверхприбыль

Сборы по налогу на сверхприбыль, который российские компании должны заплатить не позднее 28 января 2024 года, могут превысить запланированные 300 миллиардов рублей, но увеличение составит не более 5 процентов (15 миллиардов рублей).
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