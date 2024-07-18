﻿В Новомосковске подрядчика оштрафовали за срыв ремонта Дома культуры

В Новомосковске Тульской области оштрафовали гендиректора Липецкой производственно-реставрационной компании "Лайм Парк" за срыв ремонта Дома культуры по нацпроекту "Культура", сообщает региональная прокуратура.
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