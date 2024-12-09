👶 За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 668 малышей. Из них мальчиков значительно больше, чем девочек За неделю родились 347 мальчиков и 321 девочка, из них шесть пар близнецов.
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👶 За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 668 малышей. Из них мальчиков значительно больше, чем девочек За неделю родились 347 мальчиков и 321 девочка, из них шесть пар близнецов.
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