Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме допустил возможность изменения названий Атлантического и Тихого океанов, отметив, что у страны уже есть [Американский] залив и озеро [Америка].
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