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Царьград

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Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана

Трамп допустил переименование Атлантического или Тихого океана

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме допустил возможность изменения названий Атлантического и Тихого океанов, отметив, что у страны уже есть [Американский] залив и озеро [Америка].

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Комментарии
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Виктор
Переименовать Трампа  Мусалини..Виктор
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4 н.