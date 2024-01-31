Бронза России в команднике ОИ-2022 и остальные последствия дела Валиевой, Ротенберг и Губерниев – доверенные лица Путина, подробности кутежа Рэшфорда и другие новости

1. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 (золото у сборной США, Канада недовольна итогами), Анна Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года, а результат Валиевой в личном турнире на Олимпиаде-2022 был аннулирован.