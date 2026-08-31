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Джокович не смог сдержать слёз на старте US Open — 2026, его также рвало походу игры

Джокович не смог сдержать слёз на старте US Open — 2026, его также рвало походу игры

Сербский теннисист, пятый номер рейтинга ATP Новак Джокович не смог сдержать слёз по ходу пятого сета матча с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге Открытого чемпионата США — 2026.

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