Квадратный метр жилья в Москве: как изменится цена в 2024 году

Эксперты по-разному оценивают динамику изменения цен на рынке столичной недвижимости в 2024 году. Одни считают, что цены снизятся, поскольку на них будут давить выросшие ставки по ипотеке и в результате это приведет к снижению спроса.
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