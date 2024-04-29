Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Global Look Press/imago stock&people Украинская сторона пересмотрела собственное заявление в Совет Европы об отступлении от собственных обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.
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