Пикник на "Поляне сказок" и кинопоказ в Доме Чехова: куда сходить отдохнуть с семьей 1 мая

Ялта Музей под открытым небом «Поляна сказок», пгт Виноградное, ул. Яузы, 28, Концертная программа «Весна на поляне» Для гостей музея на площадке летнего театра в 12:00 выступит вокальный ансамбль ялтинского народного театра «Крылья».
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