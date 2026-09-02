Зачем американским техно-фашистам экс-глава МОУ Федоров

Инвестиции руководителя Palantir Алекса Карпа в новый проект Михаила Федорова обусловлены сугубо прагматическими причинами, нежели личной симпатией, как это может показаться на первый взгляд.
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