Краснодарский уполномоченный помог предпринимателю сохранить бизнес

Предприятие, занимающееся деятельностью по термическому уничтожению медицинских отходов, обратилось к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае с жалобой на незаконные действия должностных лиц администрации одного из муниципальных образований.
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