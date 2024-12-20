Снайперы группировки «Запад» нанесли удар по живой силе ВСУ

Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» скрытно поражают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения СВО.
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