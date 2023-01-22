Самая Модная

254 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Как ведут себя знаки зодиака, когда совершили подлость?

Если вы относитесь к категории людей, которые любят читать гороскопы, то вам будет интересно узнать, кто из знаков зодиака отличается подлостью и стервозностью! Не хочу никого обидеть, статья носит больше познавательно-развлекательный характер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх