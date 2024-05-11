“Дэдпул и Росомаха”: Шон Леви быстро согласился на фильм после того, как пожа...

“Дэдпул и Росомаха”: Шон Леви быстро согласился на фильм после того, как пожалел, что отказался от “Росомахи”Когда Шону Леви предложили снять “Дэдпула и Росомаху”, он быстро согласился не только потому, что ему понравился этот персонаж, но и из-за большого сожаления.