Собянин рассказал о будущем ВСМ по итогам совещания с Путиным

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 февраля рассказал о преимуществах высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, решение о строительстве которой было принято ранее в четверг.
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