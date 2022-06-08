Кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции

Кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе специальной военной операции

В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

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