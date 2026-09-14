Сикорский заявил, что Польша быстро победила бы Россию в случае нападения

Сикорский заявил о способности Польши быстро победить в случае гипотетического «нападения» России. Он также утверждает, что Варшава могла бы вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей за шесть недель.
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