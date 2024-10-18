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Китай смог вернуть спутник на Землю, а в нем мутант

Китай смог вернуть спутник на Землю, а в нем мутант

1,1K прочтений 3 дня назад Вы тоже заметили, что в последние время в мировых СМИ и на страницах интернет ресурсов снова стала популярна космическая тематика? Вот к чему бы это? Космические исследования Китая в этом деле тоже достигли примечательного достижения.

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