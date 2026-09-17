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Впервые показана секция VPM, которая втрое увеличит ударную мощь подлодок Virginia

Впервые показана секция VPM, которая втрое увеличит ударную мощь подлодок Virginia

General Dynamics Electric Boat впервые показала модуль VPM будущей подводной лодки USS Arizona / © GD Electric Boat General Dynamics Electric Boat впервые показала секцию VPM будущей подводной лодки USS Arizona (SSN-803).

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