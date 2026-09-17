Впервые показана секция VPM, которая втрое увеличит ударную мощь подлодок Virginia

General Dynamics Electric Boat впервые показала модуль VPM будущей подводной лодки USS Arizona / © GD Electric Boat General Dynamics Electric Boat впервые показала секцию VPM будущей подводной лодки USS Arizona (SSN-803).
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