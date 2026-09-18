ДТП на трассе «Тросна-Калиновка» оказалось летальным и для лося

В страшной аварии, которая произошла 16 сентября на автодороге «Тросна-Калиновка», погиб в том числе и перебегавший дорогу взрослый лось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым