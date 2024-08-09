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Владимир Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов

Владимир Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов

  Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, у которых нет законных оснований для нахождения на территории России.

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