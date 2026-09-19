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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о сезоне НХЛ: «Интересно посмотреть, как Кучеров сможет продолжать результативную игру за «Тампу», подтвердив свой высокий уровень. Ну и ждем, когда Овечкин побьет рекорд»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ. «Мне интересно посмотреть, как сможет Кучеров продолжать свою результативную игру за « Тампу », подтвердив свой высокий уровень.

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