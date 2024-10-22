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Царьград

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В Новосибирске назвали диверсией снос ограничителя для фур в Хилокском треугольнике

В Новосибирске назвали диверсией снос ограничителя для фур в Хилокском треугольнике

Рамку, которая должна была сдерживать фуры для проезда по улице Малыгина, окончательно разломали.На улице Малыгина в Новосибирске водитель грузовика взял на таран рамку, которая должна была ограничивать проезд фур.

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