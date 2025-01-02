Певица Рианна призналась, что воздерживалась от алкоголя весь 2024 год

Певица Рианна призналась в Instagram, что воздерживалась от употребления алкоголя весь 2024 год. Исполнительница поделилась в личном блоге роликом, на котором отсчитывала последние секунды до 2025 года в компании друзей.
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