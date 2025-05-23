Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах главы регионов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Избирательные комиссии Курской и Брянской областей совместно с органами государственной власти проведут ряд мероприятий для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса в ходе выборов глав регионов в ЕДГ-2025, рассказала в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.