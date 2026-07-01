В Нижнекамске построят новую мототрассу для тренировок и соревнований

В Нижнекамске планируют построить новую мототрассу для тренировок и соревнований по мотоспорту. Решение о реализации проекта принято по итогам встречи с представителями Федерации мотоциклетного спорта Татарстана, сообщил мэр города Радмир Беляев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии