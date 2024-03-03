Падение цен на зерно сохраняется в Республике Молдова и в Черноморском бассейне

Тенденция к снижению цен на зерно продолжает сохраняться в Республике Молдова и Черноморском бассейне, согласно данным, опубликованным экономистом Юрием Рижа из Ассоциации экспортеров и импортеров сельскохозяйственной и зерновой продукции.