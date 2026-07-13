В Архангельске хирурги спасли пациентку с редкой аневризмой артерии кишечника

У 53-летней пациентки из Котласа обнаружили редкую аневризму верхней брыжеечной артерии — сосуда, который обеспечивает кровоснабжение тонкого кишечникаПатологию выявили случайно во время компьютерной томографии, которую женщина проходила при подготовке к другому медицинскому вмешательству.
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