Главное, чтобы костюмчик сидел. Эксперты объяснили цены на детские наряды

Новогодние утренники — время родительских трат. Корреспондент aif.ru выяснил, сколько будет стоить маскарадный костюм, узнал, удастся ли сэкономить, если шить его самостоятельно и какие альтернативы обычным нарядам есть в 2023 году.
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