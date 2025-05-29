Уголовное дело возбудили после нападения казанца на детей с баллончиком

В Казани возбудили уголовное дело после нападения местного жителя на детей с баллончиком. «Татар-информ» рассказывал, что в соцсетях появилась информация, что в Казани на улице Файзи неадекватный мужчина нападает на детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии