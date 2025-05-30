Израильская армия приказала переселить пять районов севера сектора Газа

Армия Израиля усилила военные действия, объявив о принудительном переселении палестинцев из северных районов сектора Газа в западную часть эксклава, сообщил официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи.
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