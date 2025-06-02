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  • Lora Некрасова
    Рыжая наглая кошачья морда знает, чьё мясо съела. И притом ещё выражает нам соболезнования по поводу невинных мирных ...США помогли Украи...
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    Слава и Почет простым людям , камнями защищающими страну !!!🥸Русские мужики с ...

И-за непримиримой позиции киевского режима прорыва на переговорах в Стамбуле между Киевом и Москвой ожидать не следует.

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