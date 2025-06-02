И-за непримиримой позиции киевского режима прорыва на переговорах в Стамбуле между Киевом и Москвой ожидать не следует.
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И-за непримиримой позиции киевского режима прорыва на переговорах в Стамбуле между Киевом и Москвой ожидать не следует.
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