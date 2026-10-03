Зеленский: Украине хватит денег до конца года, дефицит бюджета закроют

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Зеленский заявил, что Украине хватит финансирования до конца 2026 года, а текущий дефицит бюджета будет закрыт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Загрузка комментариев…