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Мировое обозрение

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Зеленский: Украине хватит денег до конца года, дефицит бюджета закроют

Зеленский: Украине хватит денег до конца года, дефицит бюджета закроют

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Зеленский заявил, что Украине хватит финансирования до конца 2026 года, а текущий дефицит бюджета будет закрыт.

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