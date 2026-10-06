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Вместо синтетики — коллаген: ученые разрабатывают материал для 3D-печати живых тканей

Вместо синтетики — коллаген: ученые разрабатывают материал для 3D-печати живых тканей

Ученые научились печатать ткани из белков, составляющих человеческие органы Исследователи немецкого Института Фраунгофера разрабатывают новый тип биочернил для 3D-печати искусственных тканей.

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