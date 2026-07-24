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Царьград

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ЦАХАЛ уничтожил склады оружия ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ уничтожил склады оружия ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по складам ХАМАС в секторе Газа. Операция началась в октябре 2023 года после нападения палестинского движения.

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