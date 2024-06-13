Марк Энтони и «Мисс Вселенная» Надя Феррейра рассекретили имя сына

Мальчик родился в прошлом году фото: Социальные сетиСыну Марка Энтони и его жены Нади Феррейры исполнился один год! С днем рождения мальчика поздравила мама, опубликовав в своих социальных сетях фотографию с праздника.
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