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Марк Энтони и «Мисс Вселенная» Надя Феррейра рассекретили имя сына

Марк Энтони и «Мисс Вселенная» Надя Феррейра рассекретили имя сына

Мальчик родился в прошлом году фото: Социальные сетиСыну Марка Энтони и его жены Нади Феррейры исполнился один год! С днем рождения мальчика поздравила мама, опубликовав в своих социальных сетях фотографию с праздника.

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