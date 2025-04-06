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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерфи – о победе над Эмметтом: «16-0! Легкая работа! Качественное выступление»

«16-0! Легкая работа! Мне просто нужно играть в свою игру. У Эмметта есть нокаутирующая мощь, чтобы закончить бой в один удар.

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