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Российский бизнес назвал главными проблемами неплатежи контрагентов и снижение спроса

Российский бизнес назвал главными проблемами неплатежи контрагентов и снижение спроса

Неплатежи со стороны контрагентов стали основным ограничением для российского бизнеса во втором квартале 2026 года, следует из мониторинга состояния российской экономики и деятельности компаний Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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