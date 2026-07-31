Российский бизнес назвал главными проблемами неплатежи контрагентов и снижение спроса

Неплатежи со стороны контрагентов стали основным ограничением для российского бизнеса во втором квартале 2026 года, следует из мониторинга состояния российской экономики и деятельности компаний Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии