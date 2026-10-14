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Pringles подарит пожизненный запас чипсов за согласие захоронить свой прах в банке

Pringles подарит пожизненный запас чипсов за согласие захоронить свой прах в банке

Pringles подарит запас чипсов на 200 лет тому, кто согласится после смерти оставить свой прах в фирменной банке-тубе бренда.

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