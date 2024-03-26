Бастрыкин: число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 139

Как сообщил в ходе совещания у президента Владимира Путина глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта увеличилось до 139, из них на данный момент опознаны 75.