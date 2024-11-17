СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

СК проводит проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова Следственный комитет организовал расследование в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова.
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