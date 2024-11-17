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СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

СК проводит проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова Следственный комитет организовал расследование в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова.

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