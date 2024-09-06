В подполье сообщили об огромных потерях наемников после удара ВС РФ по пригороду Харькова: новости СВО на утро 7 сентября

Владимир Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до начала зимы. В подполье сообщили об огромных потерях наемников после удара ВС РФ по пригороду Харькова ВС РФ ударили по иностранным наемникам и военной технике ВСУ под Харьковом.